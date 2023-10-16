2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkeler!

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2023 Pazartesi, 10:46
<p><strong>2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri</strong>'nde 8. hafta maçları tamamlanırken ev sahibi Almanya dışında 6 ülke EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.</p> <p>2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkeler:</p>

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlanırken ev sahibi Almanya dışında 6 ülke EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkeler:

<p><strong>Almanya</strong></p> <p>Ev sahibi ülke olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkına sahip.</p>

Almanya

Ev sahibi ülke olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkına sahip.

<p><strong>Fransa </strong></p> <p>2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 6 maçta 6 galibiyet ile grup lideri oldu.</p>

Fransa 

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 6 maçta 6 galibiyet ile grup lideri oldu.

<p><strong>Belçika </strong></p> <p>2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.</p>

Belçika 

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

<p><strong>Portekiz</strong></p> <p>2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda 7 maçta topladığı 21 puanla grup lideri oldu.</p>

Portekiz

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda 7 maçta topladığı 21 puanla grup lideri oldu.

<p><strong>İspanya </strong></p> <p>2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda topladığı 15 puan ile averajla İskoçya'nın üstünde lider konumunda bulunuyor.</p>

İspanya 

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda topladığı 15 puan ile averajla İskoçya'nın üstünde lider konumunda bulunuyor.

<p><strong>İskoçya</strong></p> <p>2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlikle 15 puan topladı.</p>

İskoçya

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlikle 15 puan topladı.

<p><strong>Türkiye</strong></p> <p>2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız 7 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla zirvede yer alıyor.</p>

Türkiye

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız 7 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla zirvede yer alıyor.

EURO 2024 Almanya a milli futbol takımı

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