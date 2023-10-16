2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkeler!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlanırken ev sahibi Almanya dışında 6 ülke EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan ülkeler:
Almanya
Ev sahibi ülke olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkına sahip.
Fransa
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 6 maçta 6 galibiyet ile grup lideri oldu.
Belçika
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.
Portekiz
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda 7 maçta topladığı 21 puanla grup lideri oldu.
İspanya
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda topladığı 15 puan ile averajla İskoçya'nın üstünde lider konumunda bulunuyor.
İskoçya
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlikle 15 puan topladı.
Türkiye
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız 7 karşılaşmada 5 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla zirvede yer alıyor.
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