A Milli Takım'ın başarısı coşkuyla kutlandı!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın başarısı meydanlarda coşkuyla kutlandı.
İSTANBUL
Ay-yıldızlı futbolcuların turnuvanın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmasının ardından Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakarak sevinç gösterileri yapan vatandaşlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Polis ekipleri, kutlamalar dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresinde önlem aldı.
Milli takımın başarısı, kentin diğer önemli meydan ve caddelerinde de coşkuyla kutlandı. Çeşitli semtlerde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, tur atarak galibiyet sevinci yaşadı.
İZMİR
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak'ta Gündoğdu Meydanı ve Göztepe'de, Karşıyaka'da Bostanlı Sahili'nde dev ekran kuruldu.
Maçı heyecanla takip eden yüzlerce taraftar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Türkiye'nin Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar meydanda büyük sevinç yaşadı.
Coşkulu kabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla kentte milli takımın başarısını doyasıya kutladı.
DENİZLİ
Denizli'de vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izledi.
Maçı milli takımın kazanmasının ardından taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakıp Türk bayraklarını salladı, tezahürat yaptı.
Kampüs bölgesinde de maçı takip edenler araçlarıyla konvoy yaparak sevinç gösterisinde bulundu.
MANİSA
Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.
Müsabakanın bitiş düdüğüyle vatandaşlar il merkezinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'nda kutlama yaptı.
CENEVRE
Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu.
Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.
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