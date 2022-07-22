ABD’li atlet Noah Lyles tarihe geçti: En hızlı üçüncü atlet
Tokyo’da Olimpiyat bronz madalyası kazanan Lyles, Kenny Bednarek (19.77) ve 18 yaşındaki Erryon Knighton (19.80) ile sıra dışı bir yarışa imza attı. 200 metrede üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden ABD’li koşucu, Usain Bolt (19.19) ve Yohan Blake’in (19.26) ardından tarihin en iyi üçüncü derecesini elde etmiş oldu.
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