ABD’li atlet Noah Lyles tarihe geçti: En hızlı üçüncü atlet

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:16
<p>ABD’li atlet Noah Lyles, Dünya Atletizm Şampiyonası 200 metre yarışında 19.31’lik üstün bir performansla tüm zamanların en hızlı üçüncü atleti oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.</p>

ABD’li atlet Noah Lyles, Dünya Atletizm Şampiyonası 200 metre yarışında 19.31’lik üstün bir performansla tüm zamanların en hızlı üçüncü atleti oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

<p>Tokyo’da Olimpiyat bronz madalyası kazanan Lyles, Kenny Bednarek (19.77) ve 18 yaşındaki Erryon Knighton (19.80) ile sıra dışı bir yarışa imza attı. 200 metrede üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden ABD’li koşucu, Usain Bolt (19.19) ve Yohan Blake’in (19.26) ardından tarihin en iyi üçüncü derecesini elde etmiş oldu.</p>

Tokyo’da Olimpiyat bronz madalyası kazanan Lyles, Kenny Bednarek (19.77) ve 18 yaşındaki Erryon Knighton (19.80) ile sıra dışı bir yarışa imza attı. 200 metrede üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden ABD’li koşucu, Usain Bolt (19.19) ve Yohan Blake’in (19.26) ardından tarihin en iyi üçüncü derecesini elde etmiş oldu.

<p>Dört kez Olimpiyat şampiyonu olan Michael Johnson’ın 1996’daki rekorunu da kırmayı başaran Lyles, “Bugün benim günüm. Sonunda hayal ettiğim şeyi gerçekleştirdim” dedi.</p>

Dört kez Olimpiyat şampiyonu olan Michael Johnson’ın 1996’daki rekorunu da kırmayı başaran Lyles, “Bugün benim günüm. Sonunda hayal ettiğim şeyi gerçekleştirdim” dedi.

<p>Lyles’ın derecesi ilk önce 19.32 olarak gösterildi ancak, resmi olarak 19.31 olarak açıklandı.</p>

Lyles’ın derecesi ilk önce 19.32 olarak gösterildi ancak, resmi olarak 19.31 olarak açıklandı.

Noah Lyles atlet Dünya Atletizm Şampiyonası ABD

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