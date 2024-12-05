Acun Ilıcalı'dan Dursun Özbek'e sert yanıt: 'Hangi maçta Galatasaray'ın hakkı yendi?'

'HANGİ MAÇTA GALATASARAY'IN HAKKI YENDİ?'

"Geçen sene Galatasaray yönetimi, TFF'ye destek veriyor. Sonra bir gün puan farkı bir anda iniyor, Fenerbahçe 70 puanda, Galatasaray da 69 puanda. Destek verdikleri TFF için yaptıkları açıklama, "Tarihin en kötü TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelerini bekliyoruz." diyorlar. Size bir şey hatırlattı mı? Hop, puan durumu şu. Bir anda destekledikleri TFF'ye gözdağı, bana bak seni indiririm, öyle eşit hatalar yapma seni indiririm demek. Geçen sene kulüpler, TFF seçimi için imza topladı, vermeyen takım kim, Galatasaray. Hoppa, çok güzel. Tarih ne, puan nasıl? Galatasaray 90, Fenerbahçe 86. Puan puanayken tarihin en kötü TFF başkanı, ne zaman 90-86'ya gelmiş puanlar TFF'ye tekrar destek. Yapı kim diyor ya Dursun Özbek. Bir parçası sizsisiniz zaten. Dün zaten yapı operasyonu yaptı burada. Hangi maçta Galatasaray'ın hakkı yendi? Ne oldu? Nerede hakkı yendi? 3-3'lük maçta mı, Eyüpspor maçında mı?"