Acun Ilıcalı'dan Dursun Özbek'e sert yanıt: 'Hangi maçta Galatasaray'ın hakkı yendi?'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı; Dursun Özbek'in sözleri, transferde son durum ve 'yapı' konusu hakkında konuştu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında açıklamalarda bulundu.
'GALATASARAY'IN 10 KİŞİ KALMASI GEREKİRDİ'
"Gönül isterdi ki, Başkanlar birlikte çıkıp karşılıklı konuşabilselerdi. Bu da maalesef mümkün olmuyor biliyorsunuz. Diyeceğiz ki Asbaşkanlar buluşsun, bu da mümkün olmuyor. Sözleşiyoruz anlaşıyoruz. Benim önümdeki tablo, Galatasaray Başkanı'nın anlattıklarından sonra oturdu. Sayın Başkanın size gelme sebebi, Galatasaray - Eyüpspor maçı değil mi? Galatasaray Başkanı'nın bu isyanının sebebi bu maç. Galatasaray'ın 10 kişi kalması gerekirdi. Eyüpsporlu oyuncuya yapılan bir penaltı var. Galatasaray'ın da itiraz ettiği 2 pozisyon var. Golden önce faul itirazları var. O pozisyonu seyrederseniz Galatasaraylı oyuncu da itiraz etmiyor."
'BİZ İNANMIYORUZ'
"Ben Fenerbahçelileri temsilen gariplikleri ortaya koymak için geldim. 'Hakem formatlanarak gönderildi, gerekeni yap demişler' diyor Sayın Başkan. Gerekeni yap denilen hakem iki adım ötesindeki oyuncunun sarı kartını ve kırmızı karta sebep olacak ikinci sarı kartını vermiyor. Ve bu hakem formatlanıp gönderilmiş oluyor. Hadi siz inandınız buna. Biz inanmıyoruz buna, aptal değiliz."
'GALATASARAY'I YÖNETENLERE KARŞI TEPKİM VAR'
"Benim Galatasaray'ı yönetenlere karşı tepkim var. Galatasaray Kulübü'ne karşı bir şeyim yok. 'Yalı' diye bir şey anlatmış, ne anladınız bundan? Federasyon Başkanı'yla Başkanımız Ali Koç buluşmuş diyor. Öyle bir buluşma olmadı. Hadi buradan yak. Dursun Özbek ile Büyükekşi, Urfa'da bir fabrikada buluştu mu, buluşmadı mı? Ben bunu merak ediyorum."
'GALATASARAY'IN YOUTUBE HESABINDA İLLEGAL BAHİS REKLAMI VAR'
"Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var."
'BAŞKANIMIZ KUTLAMA İÇİN GİTTİ'
"Geçen sene Galatasaray - Fenerbahçe maçına başkanımız, kutlama için gitti. Dursun Özbek'in gerçeklikten ne kadar uzaklaştığını görmek istiyorsak o açıklamalara bakın. Yüreğin varsa gel dedi, meğer oradaymış. Bizim başkanımızın yüreği var. Bizim başkanımız 1 yıldır çağırıyor konuşmak için medeni şekilde. Bizde o yürek hep var. Başkanımız, Dursun Özbek'i defalarca çağırdı, geldi mi konuşmaya, gelmedi."
'TEKLİF ONLARDAN GELDİ'
"Ben şimdi soruyorum; teklif onlardan geldi, dedi ki 'Buyurun yabancı hakem gelsin, baksın pozisyonlara', biz de kabul ettik. Başkanımız çağırıyor, Dursun Bey gelmiyor. Kabul. Bu sefer yöneticilerinden buyurun bakalım teklifi gelince heyecanlandım, tamam dedim. Resmi açıklama yaptık, istediğiniz zaman diye. Kendisi beni aradı, diyaloğa başladık. Diyalog uzuyor, 1 hafta falan, hakem bulamıyorlar, biz 3 günde bulduk. Onlar sonra Markus Merk'i bulduk. Mesajı var bana, Markus Merk tamam diye. Tarihi konuşuyoruz, tarihi bana yazdı 20-21 Kasım uygun diye, tamam dedim. Merk'i ayarladık, 20-21 Kasım'ı ayarladık, mesajı burada. Ben Galatasaraylı yöneticiyle 3-4 kere konuştum, tarihi milli ara dediler, 2 hafta vardı daha, tamam dedim. Burada bir şey belli olmamış mı oldu."
'ER MEYDANINA ÇIKSANIZA'
"Er meydanına çıksanıza. Biz söz verdiğimiz üzere hakeme pozisyonları verdik. İstediğiniz pozisyonlar varsa gönderin dedik. Ses yok. Clattenburg'u getirdik. Sezonu da seyrettirdik. Ben bu tabloyu görünce İbrahim Hatipoğlu'nun neden kaçtığını anladım. Tek tek seyrettirdik. Şampiyonlar Ligi Finali yönetmiş hakeme göre; Galatasaray'a 39 sarı kart yerine, 23 sarı kart gösterilmiş. 3 tane kırmızı kart verilmemiş. 3 tane gollerinin iptal edilmesi lazım. Niye kaçıyor? Çünkü sistem şu: O algı yaratacak, sonra ortada yok. Her şeyi kafanızdan silin, Pazar günkü terazide durum ortada."
'BİZE YAPILANI GÖRMÜYOR'
"Trabzonspor'u katlettiler dedi. Ben ne diyorum iki tarafa da kötü kararlar verildi ama onlar bize yapılanı görmüyor. İşte yapı bu. Yapı, Fenerbahçe'nin aleyhine verilen uydurma penaltıyı hiç saymıyor, o yok. El var, penaltı var, onu görmüyor. Trabzonspor katledildi diyor, aklı şu Trabzonspor'u yanına çekecek. Ben delikanlı gibi söyledim zaten o maçtan sonra. Biz adalet istiyoruz, Galatasaray ayrıcalık istiyor. Delikanlı gibi söylüyorum. Gaziantep maçında Becao'nun hareketi penaltı. Hep doğruları söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Tiyatro bitti! Bu tiyatronun bir parçası olmayacağız."
'BAZI FENERBAHÇELİLER BANA TEPKİ GÖSTERDİ'
"TFF'ye güveniyoruz dedim ilk baştan beri. Bazı Fenerbahçeliler bana tepki gösterdi. Anladım niyeti, niyet kötü değil. Onlar da şaşırdılar hatalara. Galatasaray - Beşiktaş maçındaki hakemleri seminere koy, dünyada o insanlar bir daha maç yönetemez. Bir derbide bir yöne 8 sarı 1 kırmızı atlayacaksın, hepsini bir tarafa atlayacaksın. 10 hakemin 10'una göre bu böyle."
'HANGİ MAÇTA GALATASARAY'IN HAKKI YENDİ?'
"Geçen sene Galatasaray yönetimi, TFF'ye destek veriyor. Sonra bir gün puan farkı bir anda iniyor, Fenerbahçe 70 puanda, Galatasaray da 69 puanda. Destek verdikleri TFF için yaptıkları açıklama, "Tarihin en kötü TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmelerini bekliyoruz." diyorlar. Size bir şey hatırlattı mı? Hop, puan durumu şu. Bir anda destekledikleri TFF'ye gözdağı, bana bak seni indiririm, öyle eşit hatalar yapma seni indiririm demek. Geçen sene kulüpler, TFF seçimi için imza topladı, vermeyen takım kim, Galatasaray. Hoppa, çok güzel. Tarih ne, puan nasıl? Galatasaray 90, Fenerbahçe 86. Puan puanayken tarihin en kötü TFF başkanı, ne zaman 90-86'ya gelmiş puanlar TFF'ye tekrar destek. Yapı kim diyor ya Dursun Özbek. Bir parçası sizsisiniz zaten. Dün zaten yapı operasyonu yaptı burada. Hangi maçta Galatasaray'ın hakkı yendi? Ne oldu? Nerede hakkı yendi? 3-3'lük maçta mı, Eyüpspor maçında mı?"
'ALGI OPERASYONU, BASKI O STADYUMDA DA VAR'
"Hakem 15 metreden görmesine rağmen Davinson'un kırmızı kartını niye veremedi? Soruyorum. Niye aklı karıştı çocuğun. Hata yaptığına inandırılıyor, genç olduğu için cesaret edemiyor. Öyle fahiş hata yaptığını zannediyor ki eli gitmiyor ondan sonra. Algı operasyonu, baskı o stadyumda da var. Komik iddiası oldu Sayın Başkan Özbek'in, ona da cevap vereceğim. Galatasaray'ın Avrupa'da çok başarılı olduğunu, Fenerbahçe'nin hazmedemediğini söyledi. Ona kim anlattıysa yanlış anlatmış, kendisi takip edememiş. Fenerbahçe Avrupa'da 46. sırada son 5 yıl ortalamasında, Galatasaray ise 57'inci. Fenerbahçe'nin puanı 42 bin, Galatasaray'ın 33 bin. Sayın Başkan ne yaşadı burada anlamadım! Ne yapacağız bu puanları şimdi, hani biz sizi aşağı çekmek istiyorduk Avrupa'da, biz sizden öndeyiz. Aşağıdaki, yukarıdakini çekmek ister. Biz Avrupa'da 42 bin puandayız, siz 33 bin."
'DAVİNSON SİVAS'TA OLMAYACAKTI'
"Bir de diyorlar ki, Galatasaray Avrupa'da daha az kart görmüş, biz daha çok. Bir bizim oynadıklarımıza bakın, bir de onların oynadıklarına. Galatasaray, Türkiye'de oynadığı 87 maçta 5 kırmızı kart görmüş. Bu bir istatistik. Bu süreçte Avrupa'da 21 maça çıkmış Galatasaray. Gördüğü kırmızı kart sayısı 4, Avrupa'da. Fenerbahçe 87 maçta Türkiye'de 12 kırmızı kart görmüş, Galatasaray 5 görmüş, Fenerbahçe 12 görmüş. Kırmızı kartları şöyle düşünün, normalde Sivas'ta olmayacaktı Davinson, Fred ise Galatasaray maçında cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'nin Avrupa'da 39 maçta gördüğü kırmızı kart sayısı 1, Galatasaray ise 21 maç 4 kırmızı kart. Yahu sen, geçmiş dönemde Galatasaray aleyhine hata yapınca 3 ay maça çıkamıyorsa, psikolojik olarak o maça nasıl çıkar? TFF'nin tavrından memnunuz deyince, TFF ile aynı taraftasınız diyorlar. TFF eşit davranmaya çalışıyor, görüyoruz. Olmayan bir şey mi yaratalım sizin gibi."
'YAPIYI VURA VURA İNDİRECEĞİZ'
"Buradan bütün Galatasaraylı algıcılara sesleniyorum. Bizim lehimize bir hata olduğunda hemen "yapı nerede" demeyi boşverin. Yapı zaten yıkılıyor. Vura vura indireceğiz. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz hocamıza, futbolcularımıza güveniyoruz. Bu işe nasıl kendini adadığını gördüğümüz bir Başkanımız var. Kendisi taşın altına her şeyini koydu. Bana verilen cevaplara bakın şimdi? Acun bir şey soruyor cevap yok. Ne demişler? "Sponsor kardeşler" "Gitsin mahallesinde oynasın" Benim muhatabım bu. Bunlarla uğraşıyorum."
'ZAHA'NIN GELİRİNİ EKSİK GÖSTERDİNİZ'
"Ben size yapıyı anlatayım. Yöneticileri bağlandı yayına. Ben oturdum izledim. Fenerbahçe de aldı illegal bahisi dedi. Bir alakası yok bizdekinin. Sonra ne yaptılar? Gittiler aynı sponsorla anlaştılar. Burada sırtlarına yapıştırdıkları reklama yok o bahis değil, haber sitesi diyorlar. Bunlar hep normalleştirme çabası. Kaçırılan vergiler... Zaha'nın gelirini eksik gösterdiniz. Bunu herkes biliyor. Dursun Özbek biz vahim duyumlar aldık diyor ya, biz duyum almadık. Biliyoruz zaten."
'TALISCA TARAFINDA OLUMLU İLERLİYORUZ'
"Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız."
'BAŞKANIMIZ AÇIKLAMA YAPACAK'
"Mühim olan şimdi lider olmak değil, mayısta olmak. Biz istediğimiz gibi gelişmeye devam ediyoruz. Puan kaybetmeyeceğiz demiyoruz, mantığa aykırı zaten. Fenerbahçe hedefe adım adım ilerliyor. Biz puan kaybedeceğiz ama hedeften uzaklaşmayacağız Bu sene ligde ayrıcalık senesi olmayacak. Biz bu sene susmayacağız. Hakkımızı savunacağız. Başkanımız da yakın zamanda illegal bahis, illegal transfer bu konular özelinde önemli açıklamalar yapacak. Fenerbahçeliler bunu yakından takip ediyor, kamuoyu takip edecektir. Başkanımız konuşur."
'BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ ÇOK TEHLİKELİ'
"Beşiktaş geri kalmış gibi görünse de, iç sahada oynayacaklar. Orada maç seyretmek büyük bir zevk. Beşiktaş'ın ilk 11'i çok tehlikeli, evet sakatları da var ama olsun. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak eden kazanır. Kadro derinliğimiz çok iyi. Çok iyi ve derin kadro kurduk. Bunun değerini sakatlıklarda anlıyoruz."
'OKAN BURUK İLE ARKADAŞLIĞIMIZ ETKİLENMEDİ'
"Okan Buruk'la arkadaşlığımız etkilenmedi. Ben kulübümü sonuna kadar savunacağım. O da kendi takımını savunacak. Konu Fenerbahçe olduğu zaman, kimseyi tanımam. Arda Turan için de bir çok şey söylendi. Takımıyla gitti orada, aslanlar gibi puan aldı. Fitne olsun, insanlar birbirine düşman olsun istiyorlar. Benim Galatasaraylı arkadaşlarım da var, yakınlarım da var. Benim isyanım Galatasaray Kulübü'nü yönetenlere."
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