Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2024 Pazartesi, 10:56
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mustafa Dalcı yönetimindeki Adana Demirspor, sahasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

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