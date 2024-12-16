Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19.00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Mustafa Dalcı yönetimindeki Adana Demirspor, sahasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
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