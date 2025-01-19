Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirpsor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
Süper Lig heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Mustafa Dalcı'nın ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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