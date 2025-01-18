Kamp kadrosunu açıkladı: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında 6 eksik!
Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı lacivertli ekibin kadrosunda 6 futbolcu yer almadı.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.
Hastalığı bulunan Allan Saint Maximin de kafilede yer almayan bir diğer isim oldu.
Etiketler: #fenerbahçe #Kamp Kadrosu #adana demirspor
Spor Haberleri
- Cher Ndour'a Serie A'dan 3 talip!
- Kaan Ayhan'dan Schalke itirafı
- Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında 6 eksik!
- Solskjaer, Nevzat Demir'de: Futbolcularla tanıştı!
- 'Yerli veya yabancı hakem değil mesele'
- Ghezzal penaltı kaçırdı, Başakşehir kazandı!
- Solskjaer'in imza töreni tarihi belli oldu
- Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim!
- Kerem Aktürkoğlu'nun tekmelikleri gündem oldu!
- Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat nakledilecek
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- Görevden alınan Belediye Başkanı suçlamaları reddeti
- Cüneyt Özdemir'den Okan Bayülgen'e zehir zemberek sözler
- Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- CHP ne yapmalı?
- Ölü ve yaralılar var!