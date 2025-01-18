Kamp kadrosunu açıkladı: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında 6 eksik!

Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı lacivertli ekibin kadrosunda 6 futbolcu yer almadı.

Kamp kadrosunu açıkladı: Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçında 6 eksik!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:40

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.

Hastalığı bulunan Allan Saint Maximin de kafilede yer almayan bir diğer isim oldu.


Etiketler: #fenerbahçe #Kamp Kadrosu #adana demirspor

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