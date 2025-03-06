Ajax - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ajax - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ajax, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
06 Mart 2025 Perşembe, 11:11
Ajax - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Ajax - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, sahasında Dino Troppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Ajax - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Ajax - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

ajax eintracht frankfurt avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler