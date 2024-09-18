Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 3. haftasında kendi sahasında Fortuna Sittard ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 12:16
Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda Eredivisie'de heyecan sürüyor.

Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Francesco Farioli yönetimindeki Ajax, kendi sahasında Danny Buijs'in ekibi Fortuna Sittard ile karşı karşıya gelecek.

Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - FORTUNA SİTTARD MAÇI SAAT KAÇTA?

Johann Cruff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AJAX - FORTUNA SİTTARD MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Martin van den Kerkhof'un yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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