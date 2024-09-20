Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Sevilla, İspanya La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecanı sürüyor.
Garcia Pimienta yönetimindeki Sevilla, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.
ALAVES - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ALAVES - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayımlanacak.
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