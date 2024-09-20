Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sevilla, İspanya La Liga'nın 6. haftasında deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2024 Cuma, 10:45
Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecanı sürüyor.

Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Garcia Pimienta yönetimindeki Sevilla, deplasmanda Luis Garcia'nın ekibi Alaves ile karşı karşıya gelecek.

Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALAVES - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALAVES - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan şifreli olarak yayımlanacak. 

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