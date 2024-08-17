Sevilla, sezonu 1 puanla açtı!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 09:31

Güncelleme: 17.08.2024 - 09:31

İspanya La Liga 1. hafta maçında Sevilla, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Sevilla'nin golleri 25. dakikada Suarez (k.k.) ve 61. dakikada Juanlu'dan geldi. Las Palmas'ın gollerini ise 42. dakikada Kouassi ve 71. dakikada Ramirez attı.

Bu sonuçla iki takımda sezona 1 puanla başlamış oldu.

Sevilla, bir sonraki haftada Villarreal ile oynayacak. Las Palmas ise Leganes deplasmanına gidecek.