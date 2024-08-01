En-Nesyri'nin ayrılmasının ardından... Sevilla yeni transferini resmen açıkladı!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından hücum hattını Kelechi Iheanacho ile güçlendirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:16
En-Nesyri'nin ayrılmasının ardından... Sevilla yeni transferini resmen açıkladı!
Abone Ol google-news

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Sevilla, hücum hattına ilk takviyesini yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sevilla, son olarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, Nijeryalı forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

IHEANACHO'NUN KARNESİ

Iheanacho geride bıraktığımız sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıktı. 1.111 dakika süre bulan 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.


Kelechi Iheanacho haberleri sevilla haberleri transfer haberleri Youssef En Nesyri haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti Avrupa basınında: 'Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti'

Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti Avrupa basınında: 'Dzeko, Mourinho'nun imdadına yetişti'
Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'den Fred açıklaması!

Karşılaşmaya devam edememişti: Fenerbahçe'den Fred açıklaması!
Fenerbahçe'nin Lille maçlarının hakemleri açıklandı!

Fenerbahçe'nin Lille maçlarının hakemleri açıklandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler