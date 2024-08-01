En-Nesyri'nin ayrılmasının ardından... Sevilla yeni transferini resmen açıkladı!
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından hücum hattını Kelechi Iheanacho ile güçlendirdi.
Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Sevilla, hücum hattına ilk takviyesini yaptı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Sevilla, son olarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol ekibi, Nijeryalı forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
IHEANACHO'NUN KARNESİ
Iheanacho geride bıraktığımız sezon Leicester City formasıyla 26 maça çıktı. 1.111 dakika süre bulan 27 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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