Sevilla'dan Youssef En-Nesyri açıklaması: 'Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için...'

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'nin idmana katılmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 23:16
Sevilla'dan Youssef En-Nesyri açıklaması: 'Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için...'
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Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.

İspanyol ekipten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı" ifadelerini kullandı.

18 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS ÜCRETİ İDDİASI

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, anlaşmada 7 milyon Euro da ek ödemeler olacağı iddia edildi.

En-Nesyri'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi. Faslı oyuncunun yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

İspanyol basınından Eldesmarque'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Youssef En-Nesyri pazartesi günü sabah erken saatlerde tesislere gitti.

Takımla antrenmanlara katılmayan Faslı golcünün, tesislerdeki eşyalarını topladığı ve takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.


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