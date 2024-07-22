Sevilla'dan Youssef En-Nesyri açıklaması: 'Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için...'

Yayınlanma: 22.07.2024 - 23:16

Güncelleme: 22.07.2024 - 23:16

Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.

İspanyol ekipten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı" ifadelerini kullandı.

18 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS ÜCRETİ İDDİASI

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, anlaşmada 7 milyon Euro da ek ödemeler olacağı iddia edildi.

En-Nesyri'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi. Faslı oyuncunun yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.

TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

İspanyol basınından Eldesmarque'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Youssef En-Nesyri pazartesi günü sabah erken saatlerde tesislere gitti.

Takımla antrenmanlara katılmayan Faslı golcünün, tesislerdeki eşyalarını topladığı ve takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.