Sevilla'dan Youssef En-Nesyri açıklaması: 'Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için...'
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'nin idmana katılmadığını açıkladı.
Sevilla Kulübü, Fenerbahçe'nin transferde son aşamaya geldiği Youssef En-Nesyri'nin kulüpten ayrılışının kesinleştiği için idmana katılmadığını açıkladı.
İspanyol ekipten yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı" ifadelerini kullandı.
18 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS ÜCRETİ İDDİASI
Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, anlaşmada 7 milyon Euro da ek ödemeler olacağı iddia edildi.
En-Nesyri'nin Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi. Faslı oyuncunun yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ
İspanyol basınından Eldesmarque'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Youssef En-Nesyri pazartesi günü sabah erken saatlerde tesislere gitti.
Takımla antrenmanlara katılmayan Faslı golcünün, tesislerdeki eşyalarını topladığı ve takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.
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