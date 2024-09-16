Alisha Lehmann'dan maaş isyanı: 'Yüz kat daha fazla'

"YÜZ KAT FAZLA KAZANIYOR"

Juventus'ta forma giyen erkek arkadaşı Douglas Luiz ile bu konuda konuştuğunu söyleyen İsviçreli oyuncu, "Herkes aynı maaşı almak ister. Bu konuyu evde Douglas ile sık sık konuşuyorum ve ona bunun doğru olmadığını söylüyorum. Aynı işi yapıyoruz ama o benden yüz kat daha fazla maaş alıyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Lehmann, "Bu bana dokunan bir şey çünkü ben bir kadınım. Açıkçası, yürüdüğümüz yolda daha gitmemiz gereken uzun bir mesafe var çünkü hiçbir zaman eşit ücret olmayabilir. Bu yönde bir değişim yaratmak için çok güçlü bir irade gerekecek" dedi.