Alisha Lehmann'dan maaş isyanı: 'Yüz kat daha fazla'
İtalya Kadın Futbol Ligi'nde Juventus forması giyen 25 yaşındaki İsviçreli oyuncu Alisha Lehmann, maaş dengesizliği hakkında eleştiride bulundu. Aynı takımda oynayan erkek arkadaşı Douglas Luiz'in daha fazla kazandığını belirten Lehmann, "Aynı işi yapıyoruz ama o benden yüz kat daha fazla maaş alıyor" ifadelerini kullandı.
Juventus Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Alisha Lehmann, kadın ve erkek futbolu arasındaki ücret dengesizliğine isyan etti.
"YÜZ KAT FAZLA KAZANIYOR"
Juventus'ta forma giyen erkek arkadaşı Douglas Luiz ile bu konuda konuştuğunu söyleyen İsviçreli oyuncu, "Herkes aynı maaşı almak ister. Bu konuyu evde Douglas ile sık sık konuşuyorum ve ona bunun doğru olmadığını söylüyorum. Aynı işi yapıyoruz ama o benden yüz kat daha fazla maaş alıyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu durumun kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Lehmann, "Bu bana dokunan bir şey çünkü ben bir kadınım. Açıkçası, yürüdüğümüz yolda daha gitmemiz gereken uzun bir mesafe var çünkü hiçbir zaman eşit ücret olmayabilir. Bu yönde bir değişim yaratmak için çok güçlü bir irade gerekecek" dedi.
"NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖRÜYORSUNUZ"
Kadın futboluna yönelik eleştirilere tepki gösteren Lehmann, "Biri bana bu tarz sözlerle gelirse, 'Hiç maç izlemedin mi?' diye sorarım. Muhtemelen hayır çünkü kadın futbolunda bir maç izlediğinizde ne kadar iyi ve tutkulu olduğunu fark ediyorsunuz" diye konuştu.
Kişisel hayatına da değinen Lehmann, "Bir yıldız gibi değil, herkes gibi yaşıyorum. İnsanlar sizi sosyal medyada gördüklerinde farklı bir hayat yaşadığınızı düşünüyorlar ama öyle değil. Normal bir hayat yaşıyorum. Eve geliyorum, yemek yapıyorum, herkes gibi yaşıyorum. İnsanlar sizi sokakta tanıması da elbette güzel bir şey" dedi.
MAAŞLARI NE KADAR?
Alisha Lehmann, yaz transfer döneminde erkek arkadaşı Douglas Luiz ile birlikte Aston Villa'dan Juventus'a transfer olmuştu.
İtalyan basınında yer alan haberde, Douglas Luiz'in Juventus'tan haftada yaklaşık 100 bin sterlin kazandığı belirtildi. Alisha Lehmann'ın ise İtalyan ekibinden senelik kazancının 200 bin sterlin olduğu öne sürüldü.
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