Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!

Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u Milan ve Everton'ın transfer etmek istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2024 Perşembe, 16:36
Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan talipler olduğu ileri sürüldü.

Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!

Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan takımı Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı.

Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!

Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürüldü.

Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!

Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği belirtildi.

Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!

Siyah beyazlıların Semih Kılıçsoy'un satışından 25-30 milyon Euro arasında bir gelir beklediği kaydedildi.

Semih Kılıçsoy milan everton

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