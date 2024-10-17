Alman basını bonservisini duyurdu... Semih Kılıçsoy'a 2 talip birden!
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'u Milan ve Everton'ın transfer etmek istediği iddia edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronchorst'un son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Semih Kılıçsoy'a Avrupa'dan talipler olduğu ileri sürüldü.
Alman basınından Fussball Europa'nın haberine göre; İtalyan takımı Milan ile Premier Lig temsilcisi Everton, Semih için Beşiktaş'a teklif yaptı.
Haberde, Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürüldü.
Ancak Beşiktaş'ın iki takıma da ret yanıtı verdiği belirtildi.
Siyah beyazlıların Semih Kılıçsoy'un satışından 25-30 milyon Euro arasında bir gelir beklediği kaydedildi.
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