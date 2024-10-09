Gaziantep FK maçında oynamamıştı: Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy yanıtı!

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:48

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:48

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik direktör, Semih Kılıçsoy için gelen soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"Semih Kılıçsoy ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Her oyuncuyu iyi bir seviyeye getirmek istiyorum. Semih daha iyi oyuncu olacak. Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek. Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili ayrıntıları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Ona farklı şeyler söylediğimi sanmıyorum, diğer teknik adamlar da bunları söylemiştir. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak."

"SEMİH'İ SATMAK İSTEMEM"

"Semih Kılıçsoy'u satmak istemem. İyi teklifler devre arası gelebilir ama satmak istemiyorum. Şu anda işler yolunda gidiyor, bu oyunculara büyük takımlar imza attırmak ister. Ancak gün gelir kulüp ve oyuncu için en iyi an gelir, satılabilir. Umuyorum ki uzun seneler bize hizmet edecek."

10 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Semih Kılıçsoy bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 425 dakika süre bulurken 3 asistlik skor katkısı verdi.