Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amed SK, TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2024 Pazartesi, 14:16
Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor.

Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ersun Yanal yönetimindeki Amed SK, sahasında Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AMED SK - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.

Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AMED SK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Amed Sportif Faaliyetler Kocaelispor TFF 1. Lig

En Çok Okunan Haberler