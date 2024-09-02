Amed SK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Amed SK, TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.00'de başlayacak.
TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor.
Ersun Yanal yönetimindeki Amed SK, sahasında Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.
AMED SK - KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.00'de başlayacak.
AMED SK - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Oğuzhan Aksu'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
- Emekli aylıkları için 4 farklı senaryo
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti