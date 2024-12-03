Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Alman ekip Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, Gordon Walter Herbert'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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