Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Alman ekip Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2024 Salı, 11:57
Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, Gordon Walter Herbert'in ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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