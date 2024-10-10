Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2024 Perşembe, 12:33
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'in ikinci haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Sarunas Jasikevičius'un ekibi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

anadolu efes fenerbahçe fenerbahçe beko euroleague

En Çok Okunan Haberler