Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'in ikinci haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.
Tomislav Mijatović yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Sarunas Jasikevičius'un ekibi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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