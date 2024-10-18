Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2024 Cuma, 11:04
Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, sahasında Georgios Bartzokas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından şifreli olarak yayımlanacak.

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