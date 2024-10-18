Anadolu Efes - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 4. haftasında sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes, sahasında Georgios Bartzokas'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından şifreli olarak yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Yolcu otobüsü devrildi!
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi
- 'Yenidoğan çetesi' soruşturması tamamlandı