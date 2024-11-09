Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

PSG, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında deplasmanda Angers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 11:56
Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.

Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Alexandre Dujeux'un ekibi Angers ile karşı karşıya gelecek.

Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANGERS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Reymond Kopa Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANGERS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Millot'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

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