Angers - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
PSG, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında deplasmanda Angers ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 11. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda Alexandre Dujeux'un ekibi Angers ile karşı karşıya gelecek.
ANGERS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Reymond Kopa Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ANGERS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Millot'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
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