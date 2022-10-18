Rıdvan Dilmen, ekrana gelen görüntüye inanamadı: Hayatımda böylesini görmedim

"TUHAF BİR ÇİZGİ ÇEKİLİYOR"

Pozisyona ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor." dedi.