Rıdvan Dilmen, ekrana gelen görüntüye inanamadı: Hayatımda böylesini görmedim

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 09:31
<p>Rıdvan Dilmen, MKE Ankaragücü'nü yenerek maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'nin maçını TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. </p>

Rıdvan Dilmen, MKE Ankaragücü'nü yenerek maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'nin maçını TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. 

<p>Dilmen, Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.</p>

Dilmen, Ankaragücü'nün iptal edilen golünde çizilen ofsayt çizgisiyle ilgili ilginç bir yorum yaptı.

<p>"TUHAF BİR ÇİZGİ ÇEKİLİYOR"</p> <p>Pozisyona ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor." dedi.</p>

"TUHAF BİR ÇİZGİ ÇEKİLİYOR"

Pozisyona ilişkin konuşan Rıdvan Dilmen, "Ankaragücü'nün ofsayttan dolayı verilmeyen golünde ben ilk anda ofsayt dedim. Ama hayatımda böyle bir çizgi görmedim. Geniş açıdan başlayıp dar gidiyor. Öyle bir çizgi çiziliyor ki soru işaretleri oluyor. Tuhaf bir çizgi çiziliyor." dedi.

<p><strong>FENERBAHÇE PUANINI 20 YAPTI</strong></p> <p>Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 yendi. </p>

FENERBAHÇE PUANINI 20 YAPTI

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'nin golleriyle 3-0 yendi. 

<p>Sarı-lacivertliler, puanını 20'ye yükseltirken maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.</p>

Sarı-lacivertliler, puanını 20'ye yükseltirken maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.

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