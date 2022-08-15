Antonio Conte ve Thomas Tuchel'in kavgası İngiltere'de gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:43
<p>İngiltere Premier Lig’in 2. hafta maçında, Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. </p>

İngiltere Premier Lig’in 2. hafta maçında, Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. 

<p>İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki gerilim sonrası kırmızı kart gördü. </p>

İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki gerilim sonrası kırmızı kart gördü. 

<p>Thomas Tuchel ile Antonio Conte arasında maç sonrası yapılan el sıkışma, tartışmaya dönüştü. Kafa kafaya gelen iki teknik direktörü futbolcular ve teknik kadro güçlükle sakinleştirebildi.</p>

Thomas Tuchel ile Antonio Conte arasında maç sonrası yapılan el sıkışma, tartışmaya dönüştü. Kafa kafaya gelen iki teknik direktörü futbolcular ve teknik kadro güçlükle sakinleştirebildi.

<p>Dünya futboluna damga vuran bu anların ardından İtalyan teknik direktör Antonio Conte'den flaş bir paylaşım geldi. </p>

Dünya futboluna damga vuran bu anların ardından İtalyan teknik direktör Antonio Conte'den flaş bir paylaşım geldi. 

<p>Tartışma anını Instagram hikaye kısmından paylaşan tecrübeli teknik adam, <strong><em>"Seni görmediğim için şanslısın... Seni hak ettiğin yere gönderirdim"</em></strong> ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırırken ikili arasındaki gerilimin sezon içerisinde nasıl devam edeceği de büyük bir merak konusu oldu. </p>

Tartışma anını Instagram hikaye kısmından paylaşan tecrübeli teknik adam, "Seni görmediğim için şanslısın... Seni hak ettiğin yere gönderirdim" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırırken ikili arasındaki gerilimin sezon içerisinde nasıl devam edeceği de büyük bir merak konusu oldu. 

antonio conte thomas tuchel chelsea İngiltere Premier Lig tottenham

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler