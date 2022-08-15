Antonio Conte ve Thomas Tuchel'in kavgası İngiltere'de gündem oldu
Tartışma anını Instagram hikaye kısmından paylaşan tecrübeli teknik adam, "Seni görmediğim için şanslısın... Seni hak ettiğin yere gönderirdim" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırırken ikili arasındaki gerilimin sezon içerisinde nasıl devam edeceği de büyük bir merak konusu oldu.
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