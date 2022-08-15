Lionel Messi için sürpriz iddia: 'Barcelona yönetimiyle görüştü'

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:08

La Liga ekibi Barcelona'da farklı bir yeri olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili bir transfer iddiası İspanya ve Fransa'da gündem oldu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin, kulüp efsanesi Messi'yi gelecek sezon transfer edilmesi yönünde yönetimle görüştüğü öne sürüldü.

MESSI KALACAK DENİLDİ, PSG İLE İMZALADI

Arjantinli futbolcu gözyaşlarıyla Barcelona'ya veda etmişti. La Liga ekibinin mali açıdan yaptığı düzenlemeler süper yıldızın kalmasına engel olurken Messi, Fransız devi PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

20 yıllık Barcelona defterini kapatan ve geçen sezon PSG'de sadece 6 gol atabilen futbolcunun Fransa'da mutsuz olduğu ve yeniden Barcelona'nın gündemine geldiği öne sürüldü.

XAVI, MESSI'NİN DÖNMESİNİ İSTİYOR

Teknik direktör Xavi'nin başkan Joan Laporta ile görüştüğü ve Arjantinli yıldızın geri dönüşü için gereken adımların atılmasını istediği ifade edildi.

Daha önce Barcelona Başkanı Joan Laporta da, "Messi'nin Barcelona defterini tamamen kapattığına inanmıyorum" şeklinde konuşmuştu.