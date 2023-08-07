Real Madrid'li Arda Güler'den Ömer Kutluay'a tebrik mesajı!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol ekibin basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'a tebrik mesajı gönderdi.
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'ı tebrik etti.
Socrates Dergi tarafından paylaşına videoda Arda Güler, 14 yaşındaki basketbolcuya iyi dileklerini iletti.
Arda Güler
ARDA GÜLER'DEN ÖMER KUTLUAY'A MESAJ
Arda Güler, eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın transferi için şu ifadeleri kullandı:
"Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et."
Ömer Kutluay (solda) ile İbrahim Kutluay (sağda)
ÖMER KUTLUAY'DAN ARDA GÜLER'E YANIT
Ömer Kutluay ise Arda Güler'e, "Desteğin için çok teşekkürler Arda ağabey. Madrid'de görüşmek üzere" diye yanıt verdi.
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