Real Madrid'li Arda Güler'den Ömer Kutluay'a tebrik mesajı!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 18:22

Güncelleme: 07.08.2023 - 18:22

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in basketbol takımına transfer olan Ömer Kutluay'ı tebrik etti.

Socrates Dergi tarafından paylaşına videoda Arda Güler, 14 yaşındaki basketbolcuya iyi dileklerini iletti.

Arda Güler

ARDA GÜLER'DEN ÖMER KUTLUAY'A MESAJ

Arda Güler, eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay'ın transferi için şu ifadeleri kullandı:

"Ömer merhaba kardeşim. Transferini duydum hayırlı uğurlu olsun. İnşallah her şey gönlünce olur. Kendine çok dikkat et."



Ömer Kutluay (solda) ile İbrahim Kutluay (sağda)

ÖMER KUTLUAY'DAN ARDA GÜLER'E YANIT

Ömer Kutluay ise Arda Güler'e, "Desteğin için çok teşekkürler Arda ağabey. Madrid'de görüşmek üzere" diye yanıt verdi.