Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 11:31
Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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