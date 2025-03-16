Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
ARSENAL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Gece kulubünde büyük facia
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Şüphelinin ifadesinde 'Sabiha Gökçen' ayrıntısı
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- 6 bin ailenin geçim kaynağı