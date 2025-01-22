Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ocak 2025 Çarşamba, 13:13
Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı sürüyor.

Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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