Arsenal - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı sürüyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.
ARSENAL - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ARSENAL - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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