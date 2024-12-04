Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 12:09
Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Ruben Amorim'in ekibi Manchester United ile karşılaşacak.

Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA? 

İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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