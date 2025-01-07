Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında sahasında Newcastle ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23.00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle ile karşı karşıya gelecek.
ARSENAL - NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.
ARSENAL - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
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