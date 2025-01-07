Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında sahasında Newcastle ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2025 Salı, 10:52
Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası heyecanı devam ediyor.

Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak.

Arsenal - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

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