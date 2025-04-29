Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
ARSENAL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ARSENAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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