Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
29 Nisan 2025 Salı, 10:20
Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor.

Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Arsenal - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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