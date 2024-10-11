Aslı Kalaç ve Meliha Diken, yeni sezon hedeflerini Cumhuriyet'e anlattı: 'Tüm kupalara talibiz'
Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana'nın başarılı sporcuları Meliha Diken ve Aslı Kalaç, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Filenin Sultanları ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldız sporcuları Meliha Diken ve Aslı Kalaç, sarı-lacivertli ekip ile ilgili yeni sezon hedefleri hakkında Cumhuriyet'e konuştu.
'BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ'
Yeni sezonda tüm kupalara talip olduklarını belirten milli voleybolcu Meliha Diken, "Önce Süper Kupa var sonra sırayla ilerleyeceğiz. Tabii ki bütün kupalara talibiz, hepsini kazanmak istiyoruz. Bu sezonda çok iyi ve tecrübeli bir takımımız olduğunu düşüyorum. Çoğu oyuncumuz uzun boylu ve tecrübeli isimlerden kurulu olduğumuz için güzel işler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
'FENOGLIO İLE ÇOK ÇALIŞIYORUZ'
Yeni Başantrenör Fenoglio ile çok çalıştıklarını belirten Diken, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uzun zaman sonra ilk kez lig başlamadan önce bir ay boyunca antrenman yapma şansımız oldu. Genelde Milli Takım süreci daha geç bitiyor ve 2 hafta sadece bir hazırlık sürecimiz oluyor sonra maça çıkıyoruz. Bu sefer daha fazla antrenman yapma şansımız oldu ve yeni Başantrenör Fenoglio ile gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Hazırlık dönemi çok yoğun geçti diyebilirim. Uzun zamandır bizde bu kadar yoğun çalışmamıştık. İyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dönemde o kadar yoğun çalışmamız gerekiyor ki bütün sezonu daha iyi geçirebilelim. Bizde mutluyuz ve iyi çalıştığımızı düşünüyorum."
'TANIŞTIĞIMDAN BERİ İDOL OLARAK GÖRÜYORUM'
Eda Erdem'i idol olarak gördüğünü söyleyen Meliha Diken, kaptan Eda Erdem için şunları söyledi:
"14 yıldır Türkiye'de oynuyorum son 10 yıldırda Eda Erdem ile ya milli takımda ya da kulüp takımında beraber oynuyoruz. İlk tanıştığım günden beri bir idol olarak görüyorum onu. Takım arakdaşlarıyla konuşması, saha içindeki duruşu ve tavrı bizim için ilham verici. Diğer insanlarında bu büyük değeri görmesi bizi mutlu ediyor. Bizim başımızda olduğu için gerçekten mutluyuz. Umarım daha çok parklar açılır adına daha değerli şeyler yapılır adına. Çünkü bu değeri hakediyor."
'BENİM İÇİN DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARIDIR'
Sarı-lacivertli taraftarlara yeni sezon mesajı gönderen Diken, "Taraftarımız benim için dünyanın en iyi taraftarıdır. O yüzden bizi yalnız bırakacaklarını hiç düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi maçları olsun, lig maçları olsun tribünlerimiz hiç boş kalmıyor. Onlar bizim itici gücümüz olduğu için her zaman yanımızda olmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı.
'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI'
Bu sezonki ilk hedeflerinin Avrupa Şampiyoluğu olduğunu söyleyen Aslı Kalaç, "Her sezon olduğu gibi bu sezonda bütün kulvarlarda kupaya adayız. Özellikle Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmayı çok istiyoruz. Artık bizim birinci isteğimiz durumunda. İlk hedefimiz tabii ki oynayacağımız dört kupaya da sahip olmak" dedi.
'FENOGLIO, HER ZAMAN BAŞARI İSTEYEN BİR ANTRENÖR'
Yeni Başantrenör Feneglio'nun hırsına dikkat çeken Kalaç, şunları söyledi:
"Yeni Başantrenörümüz Fenglio çok enerjik bir insan. Dur durak bilmeyen bir insan, limiti yok. Bu bizi antrenmanda çok motive ediyor. Son sınırımıza kadar bizi zorluyor ve bu güzel bir şey bence. İyi bir antrenman kalitemiz var şu anda. Kendisi her zaman başarı isteyen bir antrenör. Fenoglio bize, "Hazırlık maçı bile yapıyor olursak benim için her zaman kazanmak önemli" dedi. Bu sözler ne kadar istekli, hırslı bir antrenör olduğunu gösteriyor zaten."
'HER ANLAMDA ÖRNEK ALDIĞIM BİR İNSAN'
Eda Erdem ile aynı mevkide oynamasının kendisi için bir şans olduğunu söyleyen Kalaç, Eda Erdem için şu ifadeleri kullandı:
"Eda Erdem benim için bir idol. Gerek sporculuk hayatı, gerek duruşu, karakteri her anlamda örnek aldığım bir insan. Onun izinden gidebilirsem ne mutlu bana. Ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Onunla aynı takımda oynadığım için çok mutluyum. Aynı pozisyonda oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü antrenmanlarda ve maçlarda gözümün önünde olduğu için her şeyi ondan öğrenebilme şansım var."
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı!
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?