Aslı Kalaç ve Meliha Diken, yeni sezon hedeflerini Cumhuriyet'e anlattı: 'Tüm kupalara talibiz'

'HER ANLAMDA ÖRNEK ALDIĞIM BİR İNSAN'

Eda Erdem ile aynı mevkide oynamasının kendisi için bir şans olduğunu söyleyen Kalaç, Eda Erdem için şu ifadeleri kullandı:

"Eda Erdem benim için bir idol. Gerek sporculuk hayatı, gerek duruşu, karakteri her anlamda örnek aldığım bir insan. Onun izinden gidebilirsem ne mutlu bana. Ondan çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Onunla aynı takımda oynadığım için çok mutluyum. Aynı pozisyonda oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü antrenmanlarda ve maçlarda gözümün önünde olduğu için her şeyi ondan öğrenebilme şansım var."