Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. haftasında deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 11:49
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos'un yöneteceği mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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