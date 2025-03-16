Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 28. haftasında deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos'un yöneteceği mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Gece kulubünde büyük facia
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Şüphelinin ifadesinde 'Sabiha Gökçen' ayrıntısı
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- 6 bin ailenin geçim kaynağı