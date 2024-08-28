Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında kendi sahasında Espanyol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Manolo González'in ekibi Espanyol ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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