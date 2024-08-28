Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında kendi sahasında Espanyol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2024 Çarşamba, 13:08
Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Manolo González'in ekibi Espanyol ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Atletico Madrid - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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