Atletico Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2024 Perşembe, 11:34
Atletico Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Atletico Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Atletico Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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