Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 12:04
Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATLETİCO MADRİD - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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