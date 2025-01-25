Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, La Liga'nın 21. haftasında sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2025 Cumartesi, 13:12
Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşılaşacak.

Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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