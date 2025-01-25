Atletico Madrid - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, La Liga'nın 21. haftasında sahasında Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
La Liga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşılaşacak.
ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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