Attila Szalai'nin geleceği belli oldu! Jorge Jesus kararını verdi...

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 11:02
<p>Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ardından Macar stoper Attila Szalai'nin geleceği belli oluyor.<br data-mce-bogus="1"></p>

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin ardından Macar stoper Attila Szalai'nin geleceği belli oluyor.

<p>Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe'de Attila Szalai için de kulübe çok sayıda teklif geliyor. Son olarak İngiltere'den West Ham United'ın yıldız stoper için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'yi Napoli'ye satan Fenerbahçe'de Attila Szalai için de kulübe çok sayıda teklif geliyor. Son olarak İngiltere'den West Ham United'ın yıldız stoper için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

<p><strong>Akşam</strong>'ın haberine göre Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, onun satışına karşı çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kim Min-Jae sonrasında Szalai'nin ayrılmasını istemedi.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Akşam'ın haberine göre Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, onun satışına karşı çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Kim Min-Jae sonrasında Szalai'nin ayrılmasını istemedi. 

<p>Ancak bu sezon sonunda gelebilecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınabilir.&nbsp;<br data-mce-bogus="1"></p>

Ancak bu sezon sonunda gelebilecek teklifler, yönetim tarafından değerlendirmeye alınabilir. 

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