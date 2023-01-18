Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı operasyonu: Jesus istemişti ama...
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'nin ismi takımdan gönderilecek oyuncular arasında ilk sırada yazılıyor.
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe’de hem yabancı kontenjanını açmak hem de mali açıdan rahatlamak adına gönderilecek isimler üzerinde çalışmalar başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus’un sezon başında kendi isteğiyle Flamengo’dan kiraladığı Gustavo Henrique’nin gönderilecek oyuncular arasında başı çektiği öğrenildi. Brezilyalı stoper, son oynanan Gaziantep FK maçında kadroya girememişti.
Gustavo Henrique
AKIBETİ MERAK KONUSU
Bir diğer gelişme Miha Zajc’ta yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu, sarı-lacivertlilere İtalya’ya gitmek istediğini iletti. Jesus’un fazla şans tanımadığı Sloven futbolcu, Henrique gibi Gaziantep’e götürülmemişti.
Şu ana kadar sadece dört maçta forma giyen Bruma’nın akıbeti de merak konusu. Yabancı sayısı fazla olduğu için lisansı çıkarılmayan Portekizli futbolcu yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyor.
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