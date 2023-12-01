Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2023 Cuma, 10:02
Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti.

Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Son 9 maçtaki 1 galibiyet ve 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki konumumuzu da sıkıntıya soktu.

Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

1. İngiltere: 98.678

2. İspanya: 84.739

3. İtalya: 80.998

4. Almanya: 79.909

Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

5. Fransa: 59.664

6. Hollanda: 59.300

7. Portekiz: 51.316

8. Belçika: 44.200

Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

9. TÜRKİYE: 35.600

10. İskoçya: 33.650

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