Avrupa'da 5. hafta geride kaldı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı son 9 maçta Fenerbahçe 1 galibiyet, Galatasaray ise 1 beraberlik aldı. Beşiktaş ise 3 maçı da kaybetti.
Son 9 maçtaki 1 galibiyet ve 1 beraberlik performansımız, 9. sıradaki konumumuzu da sıkıntıya soktu.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:
1. İngiltere: 98.678
2. İspanya: 84.739
3. İtalya: 80.998
4. Almanya: 79.909
5. Fransa: 59.664
6. Hollanda: 59.300
7. Portekiz: 51.316
8. Belçika: 44.200
9. TÜRKİYE: 35.600
10. İskoçya: 33.650
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