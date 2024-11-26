Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında kendi sahasında Brest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2024 Salı, 10:31
Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.

Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, kendi sahasında Eric Roy'un ekibi Brest ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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