Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:15'te başlayacak.

Haber Merkezi
02 Mart 2025 Pazar, 12:50
Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

La Liga'da heyecan sürüyor. 

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:15'te başlayacak.

Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Gonzalez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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