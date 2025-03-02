Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Real Sociedad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:15'te başlayacak.
La Liga'da heyecan sürüyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşılaşacak.
BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:15'te başlayacak.
BARCELONA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Gonzalez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
- Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma!
- Erdoğan şehit ailelerine seslendi
- Cübbeli Ahmet'ten 'çakarlı araç' savunması
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- İftar için horoz kesmek istedi: Kan kaybından öldü
- Erdoğan'ın diploması nerede?
- ABD'de aşağılanan Zelenski aradığını orada buldu
- Dilan Polat: 'Yaşamak istemiyorum'