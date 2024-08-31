Barcelona - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 4. haftasında sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2024 Cumartesi, 14:34
Barcelona - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.

Barcelona - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Paulo Pezzolano'nun ekibi Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek.

Barcelona - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.

Barcelona - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - REAL VALLADOLID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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