Barcelona - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya La Liga'nın 4. haftasında sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18.00'de başlayacak.
İspanya La Liga heyecanı devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Paulo Pezzolano'nun ekibi Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek.
BARCELONA - REAL VALLADOLID MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.00'de başlayacak.
BARCELONA - REAL VALLADOLID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidro Mera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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