Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Barcelona, İspanya LaLiga'nın 21. haftasında sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LaLiga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Carlos Corberan'ın ekibi Valencia ile karşılaşacak.
BARCELONA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
BARCELONA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
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