Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, İspanya LaLiga'nın 21. haftasında sahasında Valencia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 13:37
Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LaLiga'da 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sahasında Carlos Corberan'ın ekibi Valencia ile karşılaşacak.

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

barcelona valencia la liga

En Çok Okunan Haberler