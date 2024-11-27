Başakşehir - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Petrocub ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, kendi sahasında Andrei Martin'in ekibi Petrocub ile karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 18:30'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - PETROCUB MAÇI HANGİ KANALDA?
Kosovalı hakem Genc Nuza'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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