Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında kendi sahasında Rapid Wien ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:30'da başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, kendi sahasında Robert Klauss'un ekibi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Adam Ladeback'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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