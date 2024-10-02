Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk maçında kendi sahasında Rapid Wien ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 09:31
Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor.

Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, kendi sahasında Robert Klauss'un ekibi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17:30'da başlayacak.

Başakşehir - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Adam Ladeback'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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