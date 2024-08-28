Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 0-0'ın rövanşında kendi sahasında Stephen Kenny'nin ekibi St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI HANGİ KANALDA?
Macar hakem Balázs Berke'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz yayımlanacak.
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