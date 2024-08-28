Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında kendi sahasında St. Patrick's Athletic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2024 Çarşamba, 09:41
Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 0-0'ın rövanşında kendi sahasında Stephen Kenny'nin ekibi St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Başakşehir - St. Patrick's Athletic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - ST. PATRİCK'S MAÇI HANGİ KANALDA?

Macar hakem Balázs Berke'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz yayımlanacak.

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