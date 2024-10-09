BAXI Ferrol - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAXI Ferrol - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar J Grubu ilk maçında deplasmanda BAXI Ferrol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2024 Çarşamba, 11:08
BAXI Ferrol - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EuroCup Kadınlar turnuvasında heyecan başlıyor.

BAXI Ferrol - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk hafta maçında deplasmanda BAXI Ferrol ile karşı karşıya gelecek.

BAXI Ferrol - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAXI FERROL - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

A Malata Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in grubunda Sportiva Azoris Hotels (Portekiz) ve KP TANY Brno (Çekya) da bulunuyor.

BAXI Ferrol - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAXI FERROL - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılılar, 2 kez şampiyonluk yaşadığı organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

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