BAXI Ferrol - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray Çağdaş Faktoring, EuroCup Kadınlar J Grubu ilk maçında deplasmanda BAXI Ferrol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
EuroCup Kadınlar turnuvasında heyecan başlıyor.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk hafta maçında deplasmanda BAXI Ferrol ile karşı karşıya gelecek.
BAXI FERROL - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
A Malata Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'in grubunda Sportiva Azoris Hotels (Portekiz) ve KP TANY Brno (Çekya) da bulunuyor.
BAXI FERROL - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Sarı-kırmızılılar, 2 kez şampiyonluk yaşadığı organizasyona galibiyetle başlamayı hedefliyor.
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
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