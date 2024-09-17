Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 13:42
Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.

Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Sergej Jakirovic'in ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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