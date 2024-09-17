Bayern Münih - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Sergej Jakirovic'in ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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