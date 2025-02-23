Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
23 Şubat 2025 Pazar, 11:49
Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Dino Toppmöller'in ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - EİNTRACH FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.

Bayern Münih - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYERN MÜNİH - EİNTRACH FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sascha Stegemann'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

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