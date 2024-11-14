Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya, UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2024 Perşembe, 11:43
Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, deplasmanda Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BELÇİKA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BELÇİKA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Belçika italya uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler