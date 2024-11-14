Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İtalya, UEFA Uluslar Ligi 5. haftasında deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, deplasmanda Domenico Tedesco'nun ekibi Belçika ile karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roi Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.
BELÇİKA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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